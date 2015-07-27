Mitsubishi Motors офіційно оголосила про закриття виробництва у США

Корпорація Mitsubishi Motors офіційно оголосила в понеділок, 27 липня, про згортання виробництва автомобілів в США, передає ПРАЙМ.

Її північноамериканська дочірня компанія Mitsubishi Motors North America (MMNA) готується припинити виробництво своєї єдиної моделі автомобіля Outlander Sport наприкінці листопада 2015 року.

Остаточне рішення буде ухвалене радою директорів Mitsubishi Motors 30 липня. Виробництво із США буде перенесено в Японію.

Корпорація почала робити автомобілі в Сполучених Штатах в 1988 році спільно з американської Chrysler Corporation. У 1991 році Mitsubishi Motors викупила всі акції дочірньої компанії і стала її повним власником.

Читайте такожMitsubishi зупинила виробництво вантажних автомобілів у РосіїЗа даними корпорації, у 2000 році виробництво в США досягло позначки 222 тисячі автомобілів, проте в 2009 році північноамериканська "дочка" Mitsubishi Motors зробила тільки 18,5 тис. машин.

Щоб вийти з положення, з 2012 року MMNA почала збирати модель Outlander Sport на своєму заводі в штаті Іллінойс не тільки для американського ринку, але також для Росії та країн Близького Сходу і Латинської Америки, і частково їй це вдалося - на наступний рік виробництво підскочило до 70 тисяч автомобілів. З другої половини 2014 року, як зазначає корпорація, значно скоротилися замовлення з Росії, які раніше складали 30% від всієї її продукції в США.

У цьому зв'язку Mitsubishi Motors вирішила згорнути виробництво Outlander Sport в Сполучених Штатах і зосередити його на заводі в Окадзакі в Японії, щоб з наступного року вже звідти вести постачання в США.