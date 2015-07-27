Російський "АвтоВАЗ" знову зупиняє виробництво

Найбільший автовиробник Росії "АвтоВАЗ" іде в корпоративну відпустку з 27 липня по 16 серпня, повідомили РИА Новости у прес-службі підприємства.

Частина співробітників "АвтоВАЗу" працюватимуть під час корпоративного відпустки. Це працівники, які займаються розробкою нових автомобілів Lada Vesta і Lada Xray, а також фахівці ремонтних служб. Конвеєр буде повністю зупинений. Одночасно з "АвтоВАЗом" у корпоративну відпустку йде підприємство "GM-АвтоВАЗ" і один з найбільших постачальників автогіганта "АвтоВАЗагргегат".

Читайте такожВиробники автозапчастин згортають виробництво у Росії

Корпоративну відпустку на автозаводі було введено з літа 2014 року. Із 1 по 18 січня 2015 року "АвтоВАЗ" і "GM-АвтоВАЗ" призупиняли автомобільне виробництво у зв'язку з новорічними канікулами і корпоративною відпусткою. Також заводи не працювали з 1 по 11 травня.

Наприкінці червня компанія "АвтоВАЗ" повідомляла про повне припинення складання автомобілів через проблеми з постачанням комплектуючих.