Яценюк пропонує ЄС збільшити квоти для українського експорту в рамках вільної торгівлі

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав провести переговори з Європейським Союзом про збільшення квот для українського експорту, в першу чергу, агропродукції, в рамках роботи зони вільної торгівлі з ЄС.

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

«З 1 січня Угода з Євросоюзом (у частині зони вільної торгівлі - УНІАН) набуде чинності. Й ми говорили з нашими європейськими партнерами про те, що треба вести переговори про збільшення квот для української продукції в рамках зони вільної торгівлі. Але квоти треба заповнювати якісною продукцією», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Читайте такожУкраїнські аграрії вже використали річні квоти на експорт багатьох продуктів до ЄССпочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення введення положення Угоди до 31 грудня 2015 року.

Росія неодноразово намагалася продовжити відстрочення введення положень угоди. Проте наприкінці червня Яценюк підкреслив, що Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, яка є частиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, набуде чинності з 1 січня 2016 року, і ніхто не зможе зупинити цей процес.