В 2015 році ЗАЗ скоротить випуск автомобілів майже вдвічі

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ), який повністю відновив у квітні випуск автомобілів після зупинки виробництва в кінці 2014 року, планує за підсумками поточного року скоротити виробництво автомобілів у порівнянні з 2014 роком на 39-46%, до 7-8 тис. одиниць.

Про це повідомив голова Ради асоціації автовиробників України та президент корпорації «УкрАВТО» Таріел Васадзе на прес-конференції 29 липня.

Читайте такожАвтовиробництво в Україні зросло за червень вперше з квітня минулого року"Якщо ще в 2007-2008 роках ЗАЗ випускав до 150 тис. автомобілів, то в цьому році це буде 7-8 тис. автомобілів", - сказав Васадзе.

Інших подробиць щодо виробничих планів підприємства він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, раніше автокорпорація "УкрАВТО", що володіє контрольним пакетом акцій заводу «ЗАЗ», відмовилася давати прогноз виробництва на весь поточний рік, аргументуючи це неможливістю спрогнозувати стан авторинку в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні.

За даними асоціації "Укравтопром", продажі "ЗАЗ" за підсумками 2014 року скоротилися на 55% - до 7,908 тис. з 17,709 тис. авто роком раніше, а загальний обсяг автовиробництва в Україні в 2014 році скоротився на 43% - до 28,751 тис. авто.

За підсумками 2014 року "ЗАЗ" скоротив виробництво автомобілів (легкових і вантажних) порівняно з 2013 роком на 34,5%, або на 6 908 авто, до 13 096 одиниць.

"ЗАЗ" у 2014 році отримав майже 3 млрд грн збитку проти чистого прибутку в 2,61 млн грн у попередньому році.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація "УкрАВТО" є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.