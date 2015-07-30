Проект літака "Рисачок", що полюбився Путіну і покликаний замінити Ан-2, заморожено

Як пишуть «Известия», розробка легкомоторного літака «Рисачок», що призначався на заміну «кукурузнику» Ан-2, припинена через брак коштів і відсутність підтримки проекту з боку Мінпромторгу — виділених раніше державою 740 млн рублів на проект не вистачило.

Президент РФ Володимир Путін в липні 2014 року, який публічно підтримав проект і посидів за штурвалом «Рисачка» (машина була дослідним зразком), порадив розробникам замінити американську авіоніку і чеський двигун Walter M601 на російські. Спеціально для «Рисачка» планувалося створити російський двигун ТВ-500, його розробкою займався науково-виробничий центр газотурбобудування «Салют». Як заявили в прес-службі Об'єднаної двигунобудівної корпорації (ОДК, в неї входить «Салют»), роботи щодо цього двигуна в даний час не проводяться.

Читайте такожРосію чекає "валютний шок": темпи обвалу рубля можуть випередити падіння цін на нафтуПерший політ «Рисачка» відбувся в 2010 році, процес сертифікації почався в кінці 2013 року, і серійне виробництво літака повинно було початися в 2015-му, одночасно розроблялася модифікація на 16-19 пасажирів. За 10 років планувалося випустити близько 320 машин, роздрібна вартість кожного оцінювалася в 2013 році «Прогресом» в 100 млн рублів. Дальність польоту «Рисачка» повинна була скласти 2 тис. км, крейсерська швидкість — 250-400 км/ч. Як запевняє джерело «Известий», «Прогрес» активно вів переговори з потенційними покупцями і «усних замовлень» було на 300 літаків. Творці літака також заявляли про можливий контракт з Міноборони, а сам «Рисачок» на авіасалоні МАКС-2013 був розфарбований у камуфляжні кольори.

У прес-службі Мінпромторгу відмовилися від коментарів.

"У нинішній економічній ситуації, швидше за все, проект «Рисачок» так і не розморозять, — прогнозує гендиректор консалтингової компанії «Інфом» Борис Рибак. — Найбільш підтримуваний державою проект на даний момент — це ремоторизація Ан-2 СібНДА і потім створення свого легкомоторного літака. Навряд чи Мінпромторг зараз налаштований підтримувати створення інших подібних літаків".

Спочатку передбачалося, що «Рисачок» покликаний замінити застарілий Ан-2, який у свій час використовувався і як сільськогосподарський, медичний, транспортний та пасажирський літак. На даний момент ринок легких літаків по суті пустує — крім «Рисачка» використовується той же застарілий Ан-2, Ан-28 (також розроблений на базі Ан-2), чеський Let L-410 (його виробник Aircraft Industries з 2013 року цілком належить російській Уральській гірничо-металургійній компанії). Незважаючи на велику кількість в останні роки розмов про модернізацію Ан-2, на практиці цим у значних обсягах поки ніхто не займається.