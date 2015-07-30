Співробітники податкової та прокуратури блокували будівлю управління Іллічівського порту (відео)
15:08, 30 липня 2015Промисловість
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Сьогодні о 9.30 в будівлю Управління порту проникла група людей, які відмовилися надавати документи працівникам порту.
В будівлі управління Іллічівським портом прибутку податківці та представники прокуратури / ilport.com.ua
Як повідомляє офіційний сайт порту, з розмов невыдомих стало ясно, що на місці працюють представники податкової міліції з Києва і Одеси, а також прокуратура Києва.
На даний момент поверхи в будівлі перекриті, працівникам порту вхід заблоковано. Люди змушені перебувати в жарких коридорах без права виходу з будівлі та входу на свої робочі місця.
Також повідомляється, що одного із співробітників в жаркому приміщенні стало погано. Після виклику медиків чоловіка випустили на огляд до лікарів на сходову клітку будинку.
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