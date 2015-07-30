Реалізація промпродукції в Україні за півроку зросла на 22%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні у січні-червні 2015 року становив 709,987 млрд грн, що на 129,025 млрд грн, або на 22,2% більше показника за аналогічний період попереднього року на рівні 580,962 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Зокрема обсяг реалізації в переробній промисловості, на яку припадає 67,1% усього обсягу реалізації, становив 476,326 млрд грн, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19,4% загального обсягу) – 137,879 млрд грн, у видобувній промисловості і розробці кар'єрів (12,3% загального обсягу) – 87,382 млрд грн.

Читайте такожСпад промвиробництва в Україні сповільнився до 18,1%Найбільший обсяг реалізованої продукції за 6 місяців припадає на Дніпропетровську область – 20,8%, або 147,549 млрд грн, Донецьку область (дані можуть бути уточнені) – 11,5%, або 81,642 млрд грн, Запорізьку область – 8,9%, або 63,237 млрд грн, місто Київ – 8,6%, або 60,735 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-травні 2015 року становив 586,942 млрд грн, що на 111,092 млрд грн, або на 23,3%, більше показника за аналогічний період попереднього року на рівні 475,850 млрд грн.

У 2014 році обсяг реалізації промислової продукції становив 1,186 трлн грн, що на 74,745 млрд грн, або на 6,73%, більше показника за 2013 рік.