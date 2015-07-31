"Укроборонпром" запевняє, що не співпрацює з Росією у військово-технічній сфері

Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою компанії заяві.

«Будь-який обмін технологіями, досвідом або ж виробнича кооперація зведені нанівець. Одночасно запущено масштабну програму імпортозаміщення російських комплектуючих. Зокрема, в її рамках освоєно понад 11 тис. виробів», - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії відзначають, що кримінальні угрупування намагаються корупційними методами знайти шляхи постачання в РФ української продукції військового призначення, яка виробляється на підприємствах-учасниках концерну.

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«Тому «Укроборонпром» тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо недопущення та припинення подібних неправомірних дій, особлива увага, приділяється боротьбі з корупцією як першопричиною порушень», - наголошує компанія. «Наразі, Концерном вже здійснено 40 звернень до правоохоронних органів, по 20-ти з них розпочато кримінальні провадження».

Керівництво Концерну звертається до громадськості з проханням повідомляти про будь-які факти корупції та інших зловживань на підприємствах.

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Раніше УНІАН повідомляв, що державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, з липня 2014 року по липень 2015 рік випустив і модернізував 3,936 тис. одиниць озброєння.