Кабмін хоче визначити пріоритетні сфери торгівлі з ЄС до січня 2016 року

Як повідомили УНІАН в Урядовому офісі з питань європейської інтеграції, про це сказала голова Офісу, заступник міністра Кабінету міністрів Наталія Гнідюк.

"ЗВТ між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року запрацює автоматично, але це не буде гарантувати можливостей доступу до всіх всіх свобод, які є на ринку ЄС. Ми повинні докласти деякі зусилля, - цитує Гнідюк прес-служба Офісу. - У нас є дуже конкурентні сфери. Це ІТ-технології, телекомунікації, поштові і транспортні послуги".

Читайте такожТорговими преференціями ЄС скористалася лише третина українських експортерів - експерт

При цьому, за словами Гнідюк, сьогодні уряд всіляко сприяє запровадженню необхідних законодавчих змін, і бізнес, у відповідь, повинен переглянути виробничі процеси, щоб гарантувати дотримання стандартів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ – сторони домовилися про відстрочення введення положення Угоди до 31 грудня 2015 року.

Росія неодноразово намагалася продовжити відстрочку введення положень угоди. При цьому наприкінці червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, яка є частиною Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, набуде чинності з 1 січня 2016 року, і ніхто не зможе зупинити цей процес.

Крім того, в кінці липня Яценюк закликав провести переговори з Європейським Союзом про збільшення квот для українського експорту, в першу чергу, агропродукції, в рамках роботи зони вільної торгівлі з ЄС.