У Ахметова знову заявляють про загрозу зупинки Авдіївського коксохіму через обстріли

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", уночі 4 серпня вчергове піддався масованому обстрілу, внаслідок якого підприємство перебуває на межі зупинки.

«Порушено енергопостачання і залізничне сполучення підприємства. Жертв і постраждалих серед співробітників АКХЗ немає», - повідомили в «Метінвесті».

Згідно з повідомленням, у результаті обстрілу пошкоджено три з чотирьох високовольтних вводів, що живлять Авдіївський коксохім. Друге виробниче крило знеструмлено і зупинено.

"Пошкодження високовольтних вводів поставило підприємство на межу повної зупинки. Технічної можливості використання резервних джерел енергопостачання у Авдіївського коксохіму немає", - наголосили в компанії.

Також повідомляється, що фахівці заводу переводять коксові батареї 3-го і 4-го коксових цехів у режим гарячої консервації. Зупинена фабрика з підготовки вугілля. На даний момент через серйозні ушкодження у залізничному цеху підприємство не має можливості як отримувати сировину, так і відправляти готову продукцію.

Обстеження пошкоджених ліній електропередач почали енергетики ДТЕК і АКХЗ.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з липня 2014 року АКХЗ працює з перебоями, які пов'язані з пошкодженням ліній електропередач і постійними обстрілами підприємства. Як зазначають у прес-службі АКХЗ, за цей час на його території розірвалося більше 320 снарядів. Семеро заводчан загинули, більше п'ятдесяти отримали поранення.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним із яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним із найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.