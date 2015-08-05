На алюмінієвому заводі в США стався потужний вибух (фото, відео)

Про це повідомляє Reuters.

Вибух стався в ливарному цеху, який виробляє близько 91 тис. тонн в рік заготовки, що використовується в будівництві та у виробництві автомобілів, заявив прес-секретар Noranda Джон Паркер. Виробництво продукції на підприємстві зупинено, терміни відновлення роботи заводу поки не відомі.

Паркер зазначив, що причина вибуху поки не ясна, однією з версій є вибух розплавленого металу з подальшою пожежею.

Основна плавильна піч підприємства в результаті інциденту не постраждала.

В зоні події на момент вибуху працювали 20 осіб, жертв серед них немає. Один співробітник був госпіталізований, іншим допомога надана на місці, додає ABC News.

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше сім осіб загинули і кілька отримали поранення в результаті вибуху на заводі піротехніки поблизу італійського міста Барі.