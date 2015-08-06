На головні космічні підприємства України чекає реорганізація

Про це розповів голова Державного космічного агентства України Олег Уруський, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, проект реорганізації зараз проходить погодження в міністерствах і відомствах, до кінця цього місяця його винесуть на розгляд уряду.

"У процесі цієї реорганізації ми плануємо здійснити і аудит КБ "Південне", і самого заводу. Буде проведена інвентаризація всього майна, виділення непрофільних активів і далі формування єдиної компанії, як це є у всьому світі. І далі ми повинні прийти до єдиної компанії – ракетно-космічний центр "Південний", вже з новим цілісно-майновим комплексом, з новим менеджментом", – розповів Уруський.

Як зазначив посадовець, раніше для такої реорганізації не вистачало політичної волі, реформування потрібно було починати ще в середині дев’яностих. На "Південмаші", на думку Уруського, на сьогодні мало, що змінилося з 1991 року.

Одне з пріоритетів для підприємства він бачить у диверсифікації ринків збуту та пошуку нових партнерів, зокрема стратегічне партнерство зі США. Нині "Південмаш" на 70 % залежить від замовлень з Росії.

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Як відомо, "Південний машинобудівний завод" – одне з найбільших підприємств України з виробництва ракетно-космічної техніки. Створювалось як секретне – для виробництва ракет у радянські часи.