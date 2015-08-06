На головні космічні підприємства України чекає реорганізація
До кінця року в Україні може з’явитися єдиний космічний центр "Південний", який планується утворити шляхом реорганізації та об’єднання дніпропетровських підприємств "Південмаш" та конструкторського бюро "Південне".
Про це розповів голова Державного космічного агентства України Олег Уруський, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, проект реорганізації зараз проходить погодження в міністерствах і відомствах, до кінця цього місяця його винесуть на розгляд уряду.
"У процесі цієї реорганізації ми плануємо здійснити і аудит КБ "Південне", і самого заводу. Буде проведена інвентаризація всього майна, виділення непрофільних активів і далі формування єдиної компанії, як це є у всьому світі. І далі ми повинні прийти до єдиної компанії – ракетно-космічний центр "Південний", вже з новим цілісно-майновим комплексом, з новим менеджментом", – розповів Уруський.
Як зазначив посадовець, раніше для такої реорганізації не вистачало політичної волі, реформування потрібно було починати ще в середині дев’яностих. На "Південмаші", на думку Уруського, на сьогодні мало, що змінилося з 1991 року.
Одне з пріоритетів для підприємства він бачить у диверсифікації ринків збуту та пошуку нових партнерів, зокрема стратегічне партнерство зі США. Нині "Південмаш" на 70 % залежить від замовлень з Росії.
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Як відомо, "Південний машинобудівний завод" – одне з найбільших підприємств України з виробництва ракетно-космічної техніки. Створювалось як секретне – для виробництва ракет у радянські часи.