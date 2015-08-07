На Донеччині вилучено понад 40 тонн незаконно видобутого вугілля - прокуратура

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області на своїй сторінці у Facebook.

"Встановлено, що незаконний видобуток вугілля протягом багатьох місяців здійснюється відкритим шляхом у кар’єрі, що розташований в с. Іллінка Мар`їнського району Донецької області під контролем працівників правоохоронних органів Донецької області", - йдеться в повідомленні.

В Прокуратурі зазначили, що зловмисники розробили цілу схему по транспортуванню та реалізації вугілля. "Після видобутку його вантажними автомобілями, які належать підприємству що знаходить в м. Запоріжжя, вивозили на площадки станції Сортувальна, що поблизу міста Новогродівка Донецької області. Далі, після складання відповідних підроблених документів, залізницею вугілля транспортувалося замовникам до інших областей України з метою подальшої реалізації", - повідомили правоохоронці.

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Під час проведення обшуків було вилучено 40 тонн незаконно видобутого вугілля, техніку для транспортування – 5 вантажних автомобілів, 2 екскаватори, а також підробленні документи якими обґрунтовувалось походження контрафактного вугілля.

На даний час слідчі дії тривають.

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"Окрім цього, в ході досудового розслідування буде надана принципова оцінка незрозумілій бездіяльності службових осіб відповідних контролюючих та правоохоронних органів регіону, які мали запобігти незаконному видобутку вугілля", - наголосили в прокуратурі.

Раніше УНІАН повідомляв, що директора шахти, яка знаходиться на окупованій території Донецькій області, підозрюють у фінансуванні терористів.