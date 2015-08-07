Вуглегірська ТЕС підключила енергоблок після відновлення лінії електропередач

Про це йдеться у повідомленні «Центренерго».

«Сьогодні о 6:21 енергоблок №1 підключено до мережі. Пуск енергоблоку №3 планується о 19:00», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у компанії, запас вугілля на паливному складі електростанції на сьогодні перевищує 200 тис. тонн, що дозволяє збільшити кількість одночасно працюючих енергоблоків і підвищити стабільність енергосистеми України.

Читайте такожВуглегірська ТЕС зупинена через обстріли бойовиками - Лисенко

Як раніше повідомляв УНІАН, Вуглегірська теплоелектростанція (Донецька обл.), що входить до складу державної енергокомпанії «Центренерго», знову зупинилася 4 серпня через пошкодження ліній електропередач у результаті артилерійських обстрілів.

У зв'язку з цим в енергосистемі України утворився дефіцит потужностей, що призвело до відновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації.