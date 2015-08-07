У Абромавичуса розроблять експортну стратегію України

Згідно з повідомленням, стратегія передбачатиме зміни до нормативної бази і стратегічне планування торговельних відносин з окремими країнами і регіонами світу.

При цьому до розробки стратегії буде залучено інвестиційний фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

«У держави вперше за історію незалежності з'явиться повноцінна експортна стратегія, і Україна завдяки цьому отримає чіткий план дій на найближчі п'ять років. Ми вдячні фонду, який відгукнувся на наш запит і надає допомогу уряду України у розробці та реалізації перспективної політики сприяння експорту», - цитує торговельного представника України Наталію Микольську прес-служба Мінекономрозвитку.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір до кінця 2016 року створити 20 торговельних представництв у перспективних для українського експорту і розвитку торгівлі країнах.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, торговельні представництва України мають бути відкриті у ключових економіках світу і на ключових світових ринках, а саме - у США, Німеччині, Китаї, країнах Близького Сходу.

Довідка УНІАН. WNISEF - фонд c капіталом у розмірі 150 млн дол., що інвестує в підприємства малого та середнього бізнесу в Україні та Молдові.