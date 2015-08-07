В Україні можуть створити держхолдинг із виробництва титану

Про це міністерство повідомило під час онлайн-конференції у соціальній мережі Facebook.

«Мінекономрозвитку вивчає можливість створити титанову холдингову компанію. Поки що ми не маємо усіх відповідей, але невдовзі їх отримаємо», - йдеться в повідомленні.

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Також у міністерстві зазначили, що об'єднана гірничо-хімічна компанія, що володіє Іршанським і Вільногірським гірничо-металургійний комбінатами, працює над стратегією, а також готується до корпоратизації та проведення міжнародного аудиту.

Як повідомляв УНІАН, у 2004 році між Фондом держмайна України і компанією «Кримський Титан», яка підконтрольна бізнесмену Дмитру Фірташу, були укладені договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського та Вільногірського комбінатів.

У вересні минулого року термін дії договорів скінчився, після чого, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, зазначені підприємства були віднесені до сфери управління Мінекономрозвитку і торгівлі та передані на баланс держпідприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».