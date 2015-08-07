Виробництво легкових автомобілів в Україні за півроку впало на 83,5%

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період скоротилося на 87,3% - до 2,914 тисячі штук. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 19,7% - до 785 одиниць, автобусів - на 37,8%, до 326 штук.

При цьому, у липні поточного року порівняно з липнем 2014 року випуск автотранспорту на українських заводах збільшився на 48,9% - до 844 штук. При цьому відносно попереднього місяця, червня 2015 року, кількість випущених авто скоротилося на 32,7%.

Виробництво легкових автомобілів в липні порівняно з липнем минулого року збільшилася на 82,2% - до 625 штук, а відносно червня скоротилося на 39,3%. При цьому більше половини легкових автомобілів виробив ЗАЗ, який в квітні поточного року повністю відновив виробництво після припинення випуску автомобілів в кінці 2014 року. Інші авто випустив завод "Єврокар", який у травні повністю припинив виробництво.

Липневий обсяг виробництва комерційних автомобілів скоротився в порівнянні з липнем 2014 року на 7,8% - до 141 штук. Відносно червня виробництво в даному сегменті зросла на 1,4%.

Виробництво автобусів в липні відносно липня минулого року збільшилося на 9,9% – до 78 штук, що, в той же час, на 9,3% менше, ніж у червні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні у І півріччі зменшилась на 86,7% - до 3,181 тисячі одиниць, а за підсумками 2014 року - на 43%, до 28,751 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).