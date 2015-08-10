Демчишин пропонує скасувати ПДВ для державних шахт

Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало внести зміни до чинного податкового законодавства і розглянути можливість скасування сплати податку на додану вартість для державних шахт. Про це сказав журналістам міністр Володимир Демчишин.

«Я звернувся до Насірова (Романа Насірова – головиДержавної фіскальної служби - УНІАН) з пропозицією внести зміни до закону і скасувати ПДВ на вугілля», - сказав Демчишин.

За його словами, у державних шахт існує суттєва сума заборгованості перед Фіскальною службою зі сплати ПДВ, яку Міненерговугілля має намір реструктуризувати.

«Я зустрічався з Насіровим і пояснював, що ми цих 1,4 млрд грн не в змозі оплатити. Тому нам потрібно реструктуризувати борг», - сказав Демчишин.

Він зазначив, що формування боргу шахт з ПДВ пов'язано з відсутністю вхідного ПДВ, яким би могли перекриватися суми несплат.

«Звичайно, компанії-конгломерати оптимізовують його, приторговують, тобто формують собі вхідний ПДВ, і не є платниками», - сказав міністр. Він уточнив, що шахти є постійним платником ПДВ, що робить вугілля на 20% дорожчим.

При цьому він повідомив, що сьогодні, 10 серпня, має намір провести ще одну зустріч з головою Державної фіскальної служби для вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує закрити 11 з 35 державних шахт, на що має намір витратити 2,57 млрд грн.