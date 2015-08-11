У Росії оцінили в $20 мільярдів збиток промисловості від санкцій

Збиток російської промисловості від санкцій може становити $20 млрд. Таку думку у вівторок в ефірі телеканалу РБК висловив тимчасово виконуючий обов'язки міністра промисловості і торгівлі РФ Гліб Нікітін, передає ТАСС.

"Збиток (промисловості) може становити до $20 млрд у зв'язку з подорожчанням рефінансування на внутрішньому ринку та з неотриманням обсягів рефінансування відповідних кредитів за кордоном",- сказав він.

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За словами Нікітіна, санкції були спрямовані в основному проти таких секторів, як нафтогазовий комплекс і оборонні підприємства, і саме ці сектори демонструють, незважаючи на кризу, невелике зростання.

Нікітін заявив, що пік негативних очікувань російської промисловості пройдено.

"У червні 2015 року практично всі галузі промисловості, за винятком, може, ряду секторів, які не були в кризі, демонстрували зростання - наприклад хімічна промисловість. В інших секторах ми отримали зростання щодо травня. Якщо усунути сезонність, то це збереження рівня минулого місяця. Ми перейшли від рецесії до стагнації. У цьому сенсі пік негативних очікувань і пік проблем пройдений, якщо не буде якихось додаткових зовнішніх шоків і впливів", - сказав він.

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Т.в.о. голови Мінпромторгу додав, що тенденція збільшення числа банкрутств тривала в першому кварталі 2015 року, але зараз вона сповільнилася. "Масового закриття підприємств ми не спостерігаємо", - зазначив Нікітін.

Разом з тим, додав він, заспокоюватись зарано - "ми опрацьовуємо антикризові заходи на наступне півріччя".

За словами Нікітіна, частка імпорту в російській промисловості за останні півроку впала на 5%.