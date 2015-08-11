ДТЕК Ахметова купив право на розробку нафтогазової площі в Харківській області

Компанія «Нафтогазрозробка», що входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, за 16,5 млн грн придбала право на геологічне вивчення з подальшим видобуванням нафти і газу на Хорошевській площі (Харківська область).

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Компанія підписала договір з Державною геологічною службою геології та надр України, який передбачає придбання спеціального дозволу строком на 20 років», - йдеться в повідомленні компанії.

Як пояснили в ДТЕК, право на придбання спецдозволу «Нафтогазрозробка» отримала за підсумками відкритого аукціону, що відбувся 24 липня 2015 р.

«У торгах брали участь шість компаній. Стартова вартість спецдозволу становила 5,085 млн грн. В ході аукціону внаслідок конкуренції вона зросла більш ніж у 3 рази – до 16,565 млн грн. Це рекордно висока сума за всю історію проведення подібних аукціонів», - зазначили в ДТЕК.

Ресурси природного газу Хорошевської площі, за даними ДТЕК, оцінюються в 761 млн куб. м, нафти – в 495 тис. т.

«Однак доведених запасів вуглеводнів на даній ділянці немає. Тому для оцінки реальної можливості видобутку газу і нафти ще необхідно провести додаткові геолого-геофізичні дослідження. «Нафтогазрозробка» має намір почати ці роботи до кінця поточного року», - йдеться в повідомленні.

За планами ДТЕК, у 2017 р. на Хорошевській площі може бути розпочато буріння першої пошукової свердловини.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.