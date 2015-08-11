Україна поки не має наміру виходити із зони вільної торгівлі СНД - Мінекономіки

З такою заявою виступила торговий представник України, заступник міністра економіки Наталія Микольська, передає "Апостроф".

"Я б на даному етапі таких заяв не робила (про необхідність вийти з угоди по ЗВТ СНД - ред.). Ми повинні зараз постійно моніторити ситуацію і розуміти ефект, який Україна отримує від цієї угоди, як позитивний, який вже є, так і негативний, який може бути. Говорити про те, що треба вже зараз розглядати питання про вихід з угоди, на мою думку, передчасно", - сказала Микольська.

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За її словами, не потрібно забувати про те, що угода щодо ЗВТ СНД включає в себе не тільки роботу з Росією, але й з іншими країнами співдружності.

"Вони для нас є також важливими партнерами. Це ринок 279 млн осіб. Якщо виключити Росію, то ринок все одно досить великий", - зазначає заступник міністра економіки.

Вона також додала, що наразі жодна країна СНД, включаючи Росію, прямо не заявляла про намір застосувати пункт №6 угоди по ЗВТ СНД (про торгові обмеження щодо країни).