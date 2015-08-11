Ціни на метали досягли шестирічного мінімуму через девальвацію юаня

Ціна алюмінію на Лондонській біржі металів опустилася на 2,8%, до $1573,5 за тонну, що є мінімальним значенням з липня 2009 року, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

Водночас мідь втратила більше 3%, знизившись до мінімального з липня 2009 року значення в $5109 за тонну.

Як відзначає Financial Times, індекс сировинних товарів Thomson Reuters Core Comodity Index у вівторок знизився на 0,8%, до 201,225 пункту. Це найнижче значення з лютого 2009 року. Аналогічний індекс Bloomberg Commodity Index до 16:58 мск знижувався на 1,68%, до 91,06 пункту.

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Ціна нафти марки Brent, що піднімалася протягом дня вище $51 за барель, 16:33 мск на мінімумі впала до $49,09 за барель. Це на $1,32, або 2,6% нижче від рівня закриття торгів у понеділок. Ціна північноамериканської нафти WTI до 16:50 мск знижувалася на 3,7%, до $43,29 за барель.

Ціни на нафту і метали падають через побоювання того, що девальвація китайської валюти зробить більш дорогим їхній імпорт для Пекіна і призведе до скорочення попиту, зазначає Bloomberg.