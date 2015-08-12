Росія розкручує скандал навколо поставок української арматури

Новолипецький металургійний комбінат (РФ) незадоволений ситуацією на ринку металевих прутків і вимагає введення мит на ввезення арматури з України, пишуть «Ведомости» з посиланням на лист співвласника НЛМК Володимира Лісіна першому віце-прем'єру Ігорю Шувалову.

Лісін стверджує, що представники Казахстану в ЄЕК при консенсусном голосуванні (кожна зі сторін має право вето) блокують рішення про введення мит. За його словами, казахстанські представники в ЄЕК «сприяють інтересам найбільшого світового виробника сталі ArcelorMittal», вказує Лісін. У ArcelorMittal крім, як в Україні, є підприємства і в Казахстані.

Читайте такожМеткомбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» припинив поставки продукції в РосіюВарто зазначити, що на частку казахстанських підприємств у рамках ЄАЕС припадає лише 2,5%, а решта 97,5% - на Росію та Білорусь.

Представник Шувалова підтвердив отримання листа, але від подальших коментарів відмовився. Представник ЄЕК від коментарів відмовився, а представники ArcelorMittal не відповіли на питання «Ведомостей».