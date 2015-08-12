Аграріїв очікує дефіцит добрив - три міністерства візьмуться вирішувати проблему

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству аграрної політики та продовольства, а також Міністерству економічного розвитку і торгівлі зробити прогнози виробництва азотних добрив в Україні, а також оцінити необхідні обсяги імпорту цієї продукції для аграріїв для проведення необхідних польових робіт. Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

Під час засідання міністр агропроду Олексій Павленко зазначив, що дефіцит добрив для аграріїв може становити до 300 тис. тонн. Основна причина такої ситуації - зупинка роботи двох заводів з виробництва добрив – Черкаського і Рівненського. Причому нестача добрив, за словами Павленка, буде очевидною навіть за умови запуску Одеського припортового заводу.

«Наскільки я розумію, у нас може бути проблема з добривами, - сказав Яценюк. – Я прошу Міненерго, Мінагропрод, НАК «Нафтогаз України» і Мінекономрозвитку дати чіткий прогноз, чи будуть запущені заводи (Черкаський «Азот» і «Рівнеазот» - УНІАН), на яких умовах вони можуть бути запущені, і скільки у нас буде внутрішнє виробництво добрив, і вже тоді прийняти рішення про те, який необхідний обсяг імпорту. Даю тижневий термін, тому що час йде. Вже треба запускати заводи, щоб почати своєчасне виробництво добрив», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, «Рівнеазот» є єдиним виробником мінеральних добрив та адипінової кислоти у західних регіонах України. Підприємство випускає аміачну селітру, рідкий аміак, аміак водний технічний, адипінову кислоту, рідкий азот, кисень у балонах, рідку вуглекислоту, циклогексанон, кисень технічний, сухий лід, рідкий азот та інше.

Черкаський «Азот» – одне з найбільших українських хімічних підприємств України, що спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

Обидва підприємства входять до холдингу Ostchem, який, у свою чергу, є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Наприкінці квітня поточного року Кабінет міністрів звернувся до суду з вимогою арештувати 500 млн куб. м газу вартістю 4,3 млрд грн, що належить холдингу Osthem. Звернення було ініційоване за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників Ostchem і посадових осіб НАК «Нафтогаз України».

У відповідь наприкінці травня Group DF заявила про тиск влади України на роботу групи і заявила, що зупинить два заводи з виробництва добрив.