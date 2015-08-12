Яценюк доручив розслідувати допуск офшорів до шельфу Чорного моря

Відповідне доручення Яценюк дав віце-прем'єру Валерію Вощевському і Національному агентству України з питань державної служби (Нацдержслужба) під час засідання уряду.

«Я прошу вас, Валерій Миколайович, разом з Нацдержслужбою призначити службове розслідування Держгеонадр щодо оформлення цих ліцензій. Були вони оформлені, чи ні, хто вносив відповідні документи», - сказав Яценюк. – Призначити також відповідне розслідування в Міністерстві екології, щоб визначити, хто з керівництва колишнього або нинішнього вносив рішення про створення спільного підприємства і роздачі йому цих самих 7 ліцензій».

За словами прем'єра, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що дві офшорні компанії знаходяться в процесі отримання 7 ліцензій на надра північно-західного нафтогазоносного шельфу Чорного моря.

При цьому він підкреслив, що для отримання ліцензій без аукціонів використовувалися недоліки в чинному законодавстві.

«Отримання цих ліцензій було явно за дуже продуманою юридичною схемою, тому що у нас є прогалини в чинному законодавстві України в тому, що можна обійти аукціонний або конкурсний підхід при отриманні цих ліцензій і без аукціону видати ліцензії на компанії, де є державна частка», - зазначив Яценюк.

Він також повідомив, що для отримання ліцензій без аукціону достатньо, щоб в капіталі підприємства була держкомпанія в частці 25%.

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Раніше адвокат, громадський активіст Олексій Гончарук заявляв, що дві кіпрські офшорні компанії «Гровисла Лімітед» і «Остексперт Лімітед» можуть отримати без аукціону 7 ліцензій на надра північно-західного нафтогазоносного шельфу Чорного моря.

За його словами, офшорні компанії є в Україні засновниками товариств з обмеженою громадськістю «Паркер Челендж» і «Теус-Н», які і задіяні в процесі отримання ліцензій через ТОВ «Черноморгеоресурс і «Черноморзахідінвест». Дві останні компанії зареєстровані за однією адресою, а їх директором є одна і та ж особа.