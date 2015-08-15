Прокуратура на Донеччині розслідує факт незаконної реалізації 19 тисяч тонн вугілля

Прокуратура м.Димитрова Донецької області розслідує факт незаконної реалізації вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля», внаслідок чого державі завдано збитків на майже 22 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

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«Встановлено, що посадові особи державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж лютого-квітня поточного року незаконно реалізували 19 тис тонн вугілля комерційним структурам за заниженою вартістю на суму 10,5 млн грн. Внаслідок чого, ДП «Красноармійськвугілля» завдано шкоди у сумі близько 22 млн грн», - йдеться у повідомленні.

На теперішній час одному із колишніх керівників ДП «Красноармійськвугілля» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

За клопотанням міської прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн, зазначили у відомстві.