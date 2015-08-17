Fiat Chrysler відкликає понад 85 тисяч седанів через проблеми з електронікою

Компанія Fiat Chrysler відкликає по всьому світу понад 85 тисяч седанів марки Chrysler 200 через проблеми з електронікою.

Як передає російська служба BBC, відкликання поширюється на автомобілі 2015 року випуску. Більшість з них були продані в США.

За словами представників компанії, їм вдалося виявити проблеми з электророз'ємами, пошкодженими в ході експлуатаційних тестів після складання. Через ці дефекти двигун автомобіля може заглухнути під час руху, або ж коробка передач може несподівано переключитися в нейтральне положення.

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Представники Fiat Chrysler заявили, що досі не надійшло жодної інформації про дорожньо-транспортні пригоди або травми, які були спричинені цими негараздами.