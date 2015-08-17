Автовиробники зупиняють роботу заводів біля Тяньцзіна

Виробничі лінії заводу Toyota будуть закритими до вечора середи, передає Бі-бі-сі. Коли відновить роботу підприємство, що належить John Deere (великвій американській компанії, що випускає важку техніку), невідомо.

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Раніше влада Китаю розпорядилася обов'язково евакуювати людей, що проживають в радіусі 3 км від промислової зони Тяньцзіна, де, як з'ясувалося, зберігалися сотні тонн високотоксичних речовин. "У зв'язку з розпорядженням влади про евакуацію жодна з трьох виробничих ліній на заводі FAW Toyota Motor Co Ltd не буде працювати з 17 по 19 серпня", - йдеться в заяві корпорації.

За даними Toyota, в результаті вибуху постраждали більше 50 співробітників компанії, що живуть по сусідству. У заяві керівництва автоконцерну говориться, що минулої середи, коли сталися вибухи, співробітники компанії були у відпустці, тому істотної шкоди підприємству завдано не було.

Американська компанія John Deere також зазнала втрат: деякі працівники отримали поранення, декілька будівель пошкоджено вибухом - вибиті вікна та двері.

Оцінити масштаби руйнувань повністю поки не можливо, говорять представники американської компанії, оскільки через евакуацію співробітники не можуть повернутися на підприємство.

На заводі John Deere, розташованому біля порту, в основному збирають важку техніку для сільського господарства і будівельного сектора, а також двигуни, що поставляються на ринки Азії.

Нагадаємо, за останніми даними китайської влади, жертвами вибуху в Тяньцзіні стали щонайменше 114 людей, більше 700 осіб потрапили до лікарні.