Аналітики Moody's заявили про провал імпортозаміщення у Росії

Про це йдеться у звіті Global Macro Outlook міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає РБК.

Машинобудування і виробництво обладнання падають швидкими темпами, зазначають вони. Єдиний сектор, на який імпортозаміщення чинить позитивний вплив, це харчова промисловість. До кінця 2015 року обсяг виробництва у країні, ймовірно, буде не вищим, ніж на початку кризи, резюмують вони.

Читайте такожПрем'єр РФ Медведєв призначив себе головним у питаннях імпортозаміщення продукції

«Коли рівень реальних доходів населення стабілізується і зросте попит, обсяг імпорту, швидше за все, знову зросте», - пишуть аналітики в огляді.

Ще три місяці тому, коли був опублікований попередній Global Macro Outlook, аналітики Moody's називали імпортозаміщення «поштовхом до зростання». При цьому вони зазначали, що низькі ціни на нафту, слабкий рубль і тривала геополітична невизначеність будуть чинити негативний вплив на сукупний попит.

У своєму огляді аналітики Moody's зазначають, що у другому кварталі 2015 року економічний спад у Росії збільшився. «Домогосподарства як і раніше несуть на собі основний тягар економічної кризи», — пишуть вони. У червні 2015 року обсяг роздрібних продажів був на 9,3% нижчим, ніж роком раніше.

На думку аналітиків Moody's, у 2015 році ВВП Росії скоротиться на 3%, а в 2016 році буде нульове зростання.

Нагадаємо, влада Росії оголосила курс на імпортозаміщення у першій половині 2014 року після початку конфлікту в Україні і загострення геополітичної обстановки. Президент Володимир Путін заявив на Петербурзькому економічному форумі, що Росія "буде проводити активну політику імпортозаміщення".