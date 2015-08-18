Санкції можуть зачепити виробника російських літаків SSJ-100

«Цивільні літаки Сухого» («дочка» ОАК, виробник літаків Sukhoi SuperJet 100) попередила про можливі проблеми з поставками іноземних комплектуючих через введені санкції проти Росії.

Про це йдеться в звіті за РСБО за II квартал, пишуть «Ведомости». У звіті за I квартал згадок про це не було.

У першому півріччі частка імпортних комплектуючих у постачанні матеріалів і товарів становила 83,59%, йдеться у звіті. Частка імпорту в 2014 році була 50,83%. Показник коливається залежно від графіка поставок, пояснює представник компанії. За його словами, частка іноземних компонентів у кожному літаку становить близько 40%.

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Ризики створюють кілька постачальників, зазначають у звіті. Наприклад, французька Thales Avionics SAS з грудня 2014 р. по липень 2015 р. не відвантажувала обчислювачі системи літаководіння через код подвійного призначення у складі програмного забезпечення. Три блоки були поставлені без програмного забезпечення – воно "заливалося" окремо. До серпня постачальник розробив програмне забезпечення без коду подвійного призначення і відновив постачання.

Американська Parker (поставляє, зокрема, гідравлічні системи) може зобов'язати російського авіабудівника підписати сертифікат кінцевого користувача, де буде зазначено, що виробник не буде поставляти продукцію в Крим або нафтогазовим компаніям. В іншому випадку поставки припиняться. Представник Parker не відповів, коли може бути підписано такий сертифікат.

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Санкції не впливають на постачання німецького обладнання Liebherr Linderberg (системи кондиціонування повітря, управління польотом, гідравліки і шасі), зазначено у звіті компанії. Не очікує авіабудівник пов'язаних з санкціями проблем і з найбільшим постачальником – французької PowerJet (СП НВО «Сатурн» і французької Safran), яка виробляє двигуни для SSJ100. Але авіабудівник не виключає, що можливі затримки з постачанням.