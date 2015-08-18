Продаж 5% ОПЗ повинен бути проведений максимально прозоро - експерт

«Керівництву Фонду державного майна (ФДМ) напередодні запланованого на 26 серпня продажу 5% акцій «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) необхідно пам'ятати про наслідки скандальної приватизації цього підприємства, що відбулася, або точніше сказати, не відбулася, у 2009 році», - заявив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

Нагадаємо, 29 вересня 2009 року був проведений конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 99,57% акцій ОПЗ. За результатами торгів, в яких взяли участь три компанії, лицетатором було оголошено про продаж пакета акцій «Одеський припортовий завод» одному з учасників за 5 млрд. грн. (що за тодішнім курсом складало близько 0,625 млрд. дол.) Однак конкурсна комісія прийняла рішення – скасувати результати конкурсу. Зроблено це було за прямою вказівкою тодішнього прем'єр-міністра України Тимошенко.

«Проводилася приватизація, яка, як планувалося спочатку, повинна була перетворити Україну на процвітаючу країну громадян-власників, фактично перетворила її на злиденну країну безправних рабів. Представники влади, як виявилося, не тільки не вважали за потрібне дотримуватися описаних у приватизаційному законодавстві дуже «специфічних» пристойностей, що полягали у створенні максимально сприятливих умов для участі одним структурами і спроб не допустити участі в приватизаційних процесах інших структур. Приватизація ОПЗ закінчилася скандалом, безпідставне скасування результатів конкурсу, стали безпрецедентно кричущим випадком – волюнтаристське втручання вищих держчиновників завдало потужного удару інвестиційній привабливості України», - вважає В'ячеслав Бутко.

На його думку, правовий нігілізм, проявлений тодішнім керівництвом виконавчої влади в процесі приватизації ОПЗ, ще сильніше підірвав і без того невисоку інвестиційну привабливість України. Як вважає Бутко, інвестори мають гарну пам'ять і будуть з особливою увагою відстежувати саме приватизацію ОПЗ, старт якої буде покладено 26 серпня 2015 року.

«Хочу звернути увагу керівників ФДМ: якщо ви ставите на перше місце інтереси держави, якщо ви не хочете, щоб зовнішні і внутрішні інвестори вкотре відчули безправність перед владою, якщо ви не хочете, щоб інвестори переконалися в тому, що їх права власності в Україні не захищені, то продаж 5% акцій ОПЗ, запланований на 26 серпня 2015 року, повинен бути організований так, щоб увійти в історію як зразок прозорої та конкурентної приватизації», - вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Бутко.

Одеський припортовий завод (ОПЗ) – «перлина» української хімічної промисловості. Завод здатний випускати на рік близько 900 тис. т аміаку і близько 660 тис. т карбаміду. ОПЗ володіє єдиним в Україні терміналом з перевалки аміаку в 4,7 млн. т на рік, сховищем на 120 тис. т, плюс, безпосередньо до підприємства підведений потужний аміакопровід «Тольятті–Одеса».