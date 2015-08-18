Спад промвиробництва в Україні сповільнився до 13,4%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з червнем 2015 року в липні зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4%.

З початку року, за січень-липень, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 19,5%.

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Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в січні-червні на 20,5% зумовлено підвищенням виробничих витрат, низькими цінами на традиційні товари українського експорту на світових ринках, а також військовими діями, які зменшують промисловий потенціал східних регіонів країни.