Спад промвиробництва в Україні сповільнився до 13,4%
16:18, 18 серпня 2015Промисловість
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Спад промислового виробництва в Україні в липні 2015 року порівняно з липнем 2014 року сповільнився до 13,4% з 18,1%, зафіксованих місяцем раніше.
REUTERS
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з червнем 2015 року в липні зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4%.
З початку року, за січень-липень, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 19,5%.
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Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в січні-червні на 20,5% зумовлено підвищенням виробничих витрат, низькими цінами на традиційні товари українського експорту на світових ринках, а також військовими діями, які зменшують промисловий потенціал східних регіонів країни.
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