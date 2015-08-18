До купівлі Одеського припортового заводу придивляються 10 компаній, початкова ціна – 500 мільйонів доларів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це в ході засідання Національної ради з реформи держпідприємств повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус.

«На сьогодні інтерес до приватизації ОПЗ виявляють десять потенційних інвесторів, а стартова ціна заводу складе не менше 500 млн дол. США, – цитує Білоуса прес-служба Мінекономрозвитку. – До кінця серпня радником з приватизації ОПЗ буде обраний великий міжнародний інвестиційний банк, а у вересні почнеться роуд-шоу для інвесторів».

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус зазначав, що приватизація Одеського припортового заводу, одного з найбільших виробників аміаку, карбаміду та азотних добрив в Україні, стане частиною реформи державного сектору економіки та дозволить встановити тривалі та стабільні відносини з іноземними інвесторами. При цьому міністр підкреслив, що конкурс з продажу підприємства повинен пройти за участю професійних радників, які зможуть провести передпродажну підготовку і об'єктивно оцінити вартість активів.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

У січні-червні поточного року Одеський припортовий завод отримав чистий прибуток у розмірі 151,953 млн грн, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 116,806 млн грн.

Всього на продаж виставляється 99,7% акцій ОПЗ, 5% з яких можуть бути продані найближчим часом, інші 94,7% – до кінця року.