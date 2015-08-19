Японія готова укласти з Іраном інвестугоду: зацікавленість виявили Mitsubishi і Nissan

Японський уряд готовий укласти угоду з Іраном щодо інвестицій після зняття санкцій, передає «Газета.Ru» з посиланням на газету Nikkei.

Джерела в японському уряді повідомляють, що заступник міністра економіки, торгівлі і промисловості Японії відвідав Тегеран для зустрічі з міністром промисловості Ірану.

Читайте такожСвітовий банк: Росія втратить $34 мільярди після повернення Ірану на ринок нафтиЗазначається, що відновленням економічних відносин цікавляться представники автокорпорацій Mitsubishi і Nissan, а також Mitsui, Itochu, Toyo Engineering, JGC і японських банків.

Для Японії важливий імпорт сирої нафти, в свою чергу, Ірану необхідні азіатські інвестиції та допомога в модернізації фінансової системи.