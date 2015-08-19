Економіка Білорусі невблаганно падає: ВВП за сім місяців скоротився на 4%

Білоруська економіка в липні п.р. продовжила зниження: за підсумками семи місяців падіння ВВП досягло 4%, хоча за півріччя відставання від минулорічного результату становило 3,3% - у січні-липні ВВП Білорусі склав 482,9 трлн рублів, передає TUT.BY з посиланням на дані Белстата.

Нагадаємо, в січні ВВП знизився на 0,8%, за січень-лютий — на 0,8%, за січень-березень — на 2,1%, за січень-квітень — на 2,6%, січень-травень — на 3%.

Читайте такожБілорусь не збирається зривати вільну торгівлю України з ЄвросоюзомЗа підсумками семи місяців випуск промислової продукції склав 412,4 трлн рублів, що на 7,2% менше, ніж за січень-липень 2014 року. Порівняно з червнем промислове виробництво в липні зросло на 0,9%, порівняно з липнем минулого року промвиробництво знизилося на 6%.

Складські запаси за липень знизилися до 35 трлн рублів проти 36,6 трлн рублів на 1 липня 2015 року та склали 73,7% до середньомісячного обсягу промислового виробництва.

Виробництво сільськогосподарської продукції знизилося на 11,5% і склало 56,7 трлн рублів.

Інвестиції в основний капітал знизилися на 14,6%, до 108,5 трлн рублів.

Оптовий товарообіг склався на рівні 346,2 трлн рублів, що на 2,7% менше семи місяців 2014 року. Роздрібний товарообіг показав невелике зростання (1%), склавши 193,3 трлн рублів.

ВВП Білорусі в 2014 році виріс на 1,6% при офіційному макропрогнозі на 3,3%. Приріст ВВП у 2015 році заплановано на рівні 0,2−0,7%.