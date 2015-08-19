Японські автоконцерни скорочують виробництво в РФ

Японські автоконцерни переглядають плани виробництва автомобілів в Росії у зв'язку зі звуженням споживчого ринку, повідомила в середу ділова газета "Ніккей", передає Прайм.

Видання відзначає, що найбільший світовий концерн Toyota відмовився від виробництва Land Cruiser Prado на Далекому Сході.

"Середньо - і довгострокове продовження виробництва було оцінено як проблематичне", - цитує газета виробника. Тепер виробництво автомашин концерну буде зосереджено на заводі в Санкт-Петербурзі. За перші півроку 2015 року продажі автомобілів Toyota в Росії впали майже на третину в порівнянні з тим же періодом минулого року. При цьому в 2014 році продажі порівняно з 2013 роком зросли на 6% до 183 тисяч авто.

Продажі в Росії продукції автоконцерну Nissan за квітень-червень цього року скоротилися на 12,6% порівняно з тим же періодом минулого року. Компанія стурбована зростанням продукції на складах і має намір знову переглянути обсяги виробництва, як це вже було зроблено в березні.

Спільне підприємство Mitsubishi і групи Peugeot-Citroen (PSA) може виробляти 40 тисяч автомобілів у рік, але через скорочення попиту було змушене з кінця квітня і до середини травня на вісім днів зупиняти конвеєр. З травня тут виробляється лише 70% від обсягів, і, як очікується, цей рівень збережеться і у вересні.

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В якості основних причин скорочення ринку газета називає падіння цін на енергоносії і дешевий рубль. Японські виробники оцінювали авторинок Росії з рівнем продажу в 2,49 мільйона машин в рік як перспективний, проте різко змінилася кон'юнктура і складно прораховувані перспективи змушують компанії приймати заходи, підсумовує видання.