Українські металурги за півроку отримали 12 мільярдів гривень збитків

Металургійна галузь України, за попередніми даними, за підсумками 6 місяців скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) на 5,5%, або на 0,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 12 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Фінансовий результат від операційної діяльності становив 8,3 млрд грн проти 2,8 млрд грн за 6 місяців 2014 року, але через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат до оподаткування», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції за вказаний період збільшився на 15,6% або на 13,4 млрд грн порівняно з 6 місяцями 2014 року і склав 99,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України, за підсумками 2014 року наростила збитки (від'ємний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2013 роком на 84,4%, або на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.