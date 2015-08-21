Виробнича активність Китаю знизилася до більш ніж шестирічного мінімуму

Попереднє значення індексу ділової активності (PMI) виробничого сектора китайської економіки знизилося в серпні на 0,7 пункту до 47,1.

В оприлюдненій 21 серпня доповіді ділового видання "Цайсінь" повідомляється, що попереднє значення PMI стало мінімальним за останні 77 місяців, повідомляє ТАСС.

Значення PMI (і субіндексів, що входять до нього) в 50 пунктів розцінюється експертами як збереження активності виробничого сектора китайської економіки на одному рівні. Зростання індексу вище позначки 50 пунктів вказує на пожвавлення виробничих галузей, зниження - про стагнацію.

PMI від ділового видання "Цайсінь" прийшов на зміну індексу, який розраховували фахівці британського банку HSBC.

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На низькій статистиці виробництва індекс Шанхайської фондової біржі на 12.00 п'ятниці за місцевим часом впав на 3%.

Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index знизився на 3,04% і становив 3552,82 пункту, шеньчженьський Shenzhen Composite Index знизився на 3,86% - до 2072,35 пункту.