"Укроборонпром" залучить іноземного топ-менеджера для прискорення переходу на стандарти НАТО

Державний концерн "Укроборонпром" має намір залучити до складу керівництва компанії іноземного топ-менеджера з метою прискорення переходу українського оборонно-промислового комплексу на стандарти НАТО.

Згідно з повідомленням на сайті держконцерну з посиланням на главу "Укроборонпрому" Романа Романова, новий менеджер повинен буде впроваджувати європейські практики в управління підприємством, а також розширювати промислову кооперацію з західними партнерами.

"Зараз наші підприємства вийшли на новий рівень виробництва. З цим виникають кардинально нові можливості і кардинально нові виклики. Тому посилення управлінської команди - це крок, адекватний вимогам часу. Тим більше, ми активізували пошук іноземних інвесторів для модернізації наших підприємств - і нам потрібно говорити однією мовою з ними", - цитується в повідомленні Романів.

Читайте також"Укроборопром" за рік підписав контрактів з експорту зброї на мільярд доларівЯк повідомляв УНІАН, на початку березня поточного року "Укроборонпром" отримав доступ до головного каталогу НАТО з логістики, що, за словами керівництва концерну, дозволить підприємствам українського оборонно-промислового комплексу вийти на європейський ринок озброєння. Вже у квітні в концерні заявили про плани протягом трьох років здійснити перехід українського оборонно-промислового комплексу у виробництві зброї на стандарти НАТО.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.