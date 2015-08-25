В Росії почали вилучати з продажу іноземні миючі засоби

Російські рітейлери почали вилучати з полиць чистячі і миючі засоби іноземних компаній, наприклад Henkel, Procter & Gamble і Colgate-Palmolive - про це розпорядився Росспоживнагляд, пише "Комерсант".

За офіційною версією, відомство виявило, що деякі вироби побутової хімії не відповідають вимогам безпеки. Експерти не виключають, що активність чиновників, може стати черговим витком торгових воєн, викликаних ускладненням відносин Росії і Заходу.

Рішення про те, що товари, які потрапили в перелік, заборонені до ввезення в Росію поки немає. Про подальші свої кроки відомство оголосить пізніше.

Читайте такожУ Росії запропонували спалювати шкільну форму, яка не відповідає нормам Euromonitor International оцінює обсяг ринку миючих засобів в Росії в минулому році в 103,7 млрд руб. у роздрібних цінах. За даними «Nielsen Росія», у натуральному вираженні обсяг ринку засобів для прання в Росії в 2014 році склав близько 600 млн кг, ємність іншої найбільшої категорія — засобів для миття посуду — в минулому році перевищила 130 млн літрів. За даними Euromonitor, в 2014 році перше місце на російському ринку з часткою 37,1% у грошовому вираженні зайняла Procter&Gamble, на другому місці — Henkel з часткою 20,9%.

Аналітик IFC Markets Дмитро Лукашов, допускає, що рейди служби можуть бути пов'язані з конфронтацією Росії і Заходу і триваючим жорстким режимом взаємних економічних санкцій. «Але якщо у випадку з харчовими продуктами такі порушення знайти простіше, то у випадку з побутовою хімією це буде більш складний процес. Тим більше такий ряд побутової хімії випускається в Росії по ліцензії, і закриття або скорочення обсягів виробництва — це теж удар по економіці і по людям, які працюють на цих підприємствах»,— зазначає Лукашов. На його пам'яті настільки масштабних нарікань з боку контролюючих органів на адресу міжнародних виробників побутової хімії не було.