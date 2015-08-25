У Росії погіршили прогноз падіння ВВП в 2015-2016 роках

Мінекономрозвитку в оновленому прогнозі соціально-економічного розвитку РФ знизило прогноз по ВВП на 2015 рік до падіння в 3,3% з початкового спаду в 2,8%, а також погіршило прогноз по зростанню ВВП на 2016 рік в діапазоні від 1% до 2% з первинних 2,3%, повідомив журналістам глава міністерства Олексій Улюкаєв, передає РІА "Новости".

"Ми коригуємо 2015 і 2016 роки у бік пониження. У 2015 році очікуємо падіння до 3,3%. У 2016 теж коригуємо в бік зниження", — сказав Улюкаєв.

Читайте такожСуд в Гаазі постановив стягнути з Росії €7 мільйонів на користь екологів GreenpeaceМіністр не уточнив, яким зростання економіки прогнозується в наступному році. За його словами, воно може скласти від 1% до 2%.

Улюкаєв зазначив, що, на думку Мінекономрозвитку, прогноз МВФ, що передбачає зростання економіки РФ у 2016 році на 0,2%, надто песимістичний. "З нашої точки зору так", — сказав він, відповідаючи на відповідне питання. "На 2017-2018 роки прогнози по ВВП приблизно такі ж залишаться", — сказав Улюкаєв.

У первісному прогнозі соціально-економічного розвитку РФ до 2018 року Мінекономрозвитку чекало спад ВВП в 2015 році в 2,8%, в 2016 і 2017 роках — зростання на 2,3%, в 2018 — зростання на 2,4%.