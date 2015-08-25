Падіння виробництва в базових галузях України сповільнилося вдвічі

Про це повідомляється в розміщеній на сайті Національного банку України аналітичній записці «Оцінка економічного стану України».

Як відзначає регулятор, обсяги сільськогосподарського виробництва в липні зросли на 1,9% проти падіння на 17,2% у липні

Крім того, за даними НБУ, в липні відбулося покращення показників оптового товарообігу: падіння сповільнилося з 14,3% у червні до 13,5% у липні, що переважно пов'язано з ефектом бази порівняння.

Також істотно знизилися темпи падіння роздрібної торгівлі - до 18,2% у липні з 24,1% в червні, що відбулося за рахунок поліпшення динаміки торгівлі в Донецькій і Луганській областях, а також через переорієнтацію українців на відпочинок всередині країни.

За даними НБУ, в січні-липні порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння індексу становило 13,8%.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в липні 2015 року порівняно з липнем 2014 року сповільнився до 13,4% із 18,1%, зафіксованих місяцем раніше.

Порівняно з червнем 2015 року в липні зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4%.

З початку року, за січень-липень, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 19,5%.