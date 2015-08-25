Абромавічус: ціни на добрива в Україні завищені на 26-74%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вважає завищеними ціни на добрива в нашій країні на 26-74%, написав у своєму акаунті в Twitter міністр Айварас Абромавичус.

«Добрива у нас на 26-74% дорожчі, аніж у світі, через штучно створені обмеження. Аграрії фінансують монополістів», - зазначив міністр.

Він навів порівняльні дані цін на різні види добрив. Зокрема, за його інформацією, аміак всередині країни коштує 556 дол. за тонну без урахування ПДВ, тоді як ціни на FOB Чорне море – 375 дол. без ПДВ. Ціни на карбамід – 341 дол. і 271 дол. відповідно. Ціна на аміачну селітру – 328 дол. всередині країни і 188 дол. - FOB.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем'єр-міністр України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству аграрної політики та продовольства, а також Міністерству економічного розвитку і торгівлі зробити прогнози виробництва азотних добрив в Україні, а також оцінити необхідні обсяги імпорту цієї продукції для аграріїв для проведення необхідних польових робіт. За даними Мінагропроду, дефіцит добрив для аграріїв у поточному році може становити до 300 тис. тонн.