Мінекології обіцяє повернути у державну власність частки в Сахалінському газовому родовищі

Міністерство екології та природних ресурсів докладе максимум зусиль для повернення у власність держкомпанії «Надра України» частку в спільній діяльності на Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.).

Про це на прес-конференції в Києві повідомив журналістам в. о. міністра екології і природних ресурсів Сергій Курикін.

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Як відомо, 31 серпня 2015 року відбудеться чергове судове засідання про визнання права власності компанії «Надра України» на частку в родовищі, контроль над якою тривалий час перебував у скандальновідомою компанії «Голден Деррік», пов'язаної з екс-міністром Едуардом Ставицьким, який перебуває у розшуку.

«Ті кошти, які доступні міністерству для захисту інтересів держави в суді, вони і будуть використані. Всі кошти, які передбачені судовими процедурами в даному випадку», - сказав Курикін.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше Господарський суд Києва відмовив «Надра України» у визнанні права власності на частки у спільній діяльності на Сахалінському газовому родовищі, які раніше були незаконно відчужені компанії «Голден Деррік», пов'язаної з екс-міністром Едуардом Ставицьким, який перебуває у розшуку.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр. До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

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100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» уклала ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво "Надра України" продала фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому ні по одному з договорів компанія повністю не розрахувалася, що дозволило розірвати їх та повернути активи державі.