Український завод російського Evraz перейшов під контроль Ахметова - ЗМІ

Про це розповіли газеті "Комерсант" джерела, близькі до обох металургійних холдингів, і підтвердило джерело на заводі.

Компанія Ахметова фактично керує ДКХЗ з початку 2015 року, уточнюють співрозмовники.

Ще в серпні 2014 року гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков повідомляв українським ЗМІ, що компанія "заявила про інтерес" до ДКХЗ, оскільки через конфлікт на південному сході країни у неї виникли проблеми із забезпеченням коксом.

Мова йшла про перебої поставок з Авдіївського коксохіму "Метінвесту" — завод досі знаходиться в зоні обстрілу. Останній стався 4 серпня і поставив підприємство на межу зупинки, відновити подачу на нього електроенергії вдалося лише 10 серпня.

У грудні минулого року головна компанія українського холдингу Metinvest B. V. отримала дозвіл комісії із захисту конкуренції Сербії на "встановлення контролю" над 94,55% ДКХЗ, але до угоди не дійшло. У матеріалах Антимонопольного комітету України документів щодо можливого придбання ДКХЗ "Метінвестом" немає.

З початку 2014 року власниками ДКХЗ є кіпрські Salurex Limited, Misandaiko Holdings Ltd, Mastinto Trading Ltd і Altana Limited з Британських Віргінських островів (всі володіють 23,64%). Офшори представляли інтереси акціонерів Evraz, а Altana Limited — українську інвесткомпанію Altana Capital, пояснили джерела

У Evraz і Altana Capital відмовилися від коментарів, SKM Group, яка об'єднує активи Ріната Ахметова, заперечують отримання контролю над ДКХЗ. За даними СПАРК, структура акціонерів ДКХЗ не змінилася, але джерела, близькі до Evraz, кажуть, що акціонери холдингу вже не мають відношення до кіпрських офшорів: пакети тримають проміжні структури в інтересах Ріната Ахметова (сума угоди не розкривається; аналітики оцінювали актив в "десятки мільйонів доларів"). Простежити зміну володіння в кіпрських компаніях не можна — вони оформлені на номінальних власників.

Але до угоди з "Метінвестом" або іншими структурами українського бізнесмена ще не дійшло, підкреслює джерело, близьке до них.

Зараз "Метінвесту" не до покупок: компанія займається реструктуризацією єврооблігацій на $1,1 млрд і передекспортного фінансування на $1,1 млрд.