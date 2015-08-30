Україна застосувала спеціальні санкції до російської кондитерської фабрики

За поданням Служби безпеки України Міністерство економічного розвитку та торгівлі України застосувало до ЗАТ "Конті-Рус", зареєстрованого у місті Курськ Російської Федерації, спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

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Підставою для застосування санкції стала раніше ініційована СБ України перевірка, за результатами якої ДП "Всеукраїнський державний центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" встановив, що кондитерські вироби ЗАТ "Конті-Рус" імпортуються з Росії з порушенням вимог статей 20 та 40 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

Цими статтями забороняється імпорт до України харчових продуктів, які є небезпечними, непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не відповідають технічним регламентам або санітарним заходам.

Продукція ЗАТ "Конті-Рус" імпортується з Росії на адресу АТ "ВО "Конті", що зареєстроване у місті Костянтинівка Донецької області.