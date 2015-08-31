Японська Suzuki має намір викупити свої акції у Volkswagen

Як сказав на прес-конференції в Токіо голова компанії Осаму Судзукі, акції будуть викуплені за рішенням арбітражного суду Міжнародної торговельної палати, повідомляють РИА Новости.

Партнерські відносини, встановлені двома автовиробниками в 2009 році, будуть розірвані.

Як передає агентство Кіодо, у листопаді 2011 року Suzuki звернулася в арбітражний суд після відмови компанії Volkswagen розірвати їхні ділові відносини.

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У 2009 році Volkswagen купив 19,9% акцій Suzuki, щоб зрозуміти секрет японців у виробництві дешевих автомобілів для ринків країн, що розвиваються. Зі свого боку, японська компанія сподівалася на поповнення її штату висококваліфікованими німецькими фахівцями і на доступ до деяких технологій.

Раніше УНІАН повідомляв, що Volkswagen відібрав у Toyota звання найбільшого світового автовиробника за підсумками першого півріччя, здійснивши свою давню мрію на три роки раніше плану.

Німецький концерн Volkswagen розширював масштаби діяльності за ті вісім років, що ним керує Мартін Вінтеркорн, за рахунок нових брендів і заводів, та бурхливого зростання в Китаї.