"Укроборонпром" планує ремонтувати військову техніку на Запорізькому електровозоремонтному заводі

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, розглядає можливість здійснювати ремонт продукції військового призначення на потужностях держпідприємства "Запорізький електровозоремонтний завод" (ЗЭРЗ).

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури України, такі плани озвучив керівник Запорізького електровозоремонтного заводу Олег Винник в ході зустрічі з генеральним директором "Укроборонпрому" Романом Романовим, губернатором Запорізької області Григорієм Самардаком та начальником відділу промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької ОДА Андрієм Антоновим.

За словами керівництва заводу, фахівці підприємства мають намір відвідати профільні заводи державного концерну, щоб оцінити потенційний обсяг замовлення.

"У разі досягнення домовленостей, ремонт військової техніки та транспортних засобів дозволить нам розширити номенклатуру продукції, яка ремонтується, а отже, створити нові робочі місця", - цитує прес-служба Винника.

У повідомленні наголошується, що особливий інтерес делегація виявила до існуючого на підприємстві обладнання по механічній обробці металу, цеху гальванічних покриттів і складальному цеху.

За підсумками зустрічі сторони підписали меморандум про взаємне співробітництво.

"Конкретні обсяги замовлення та продукція буде визначено пізніше", - додали в прес-службі.

Читайте також"Укроборонпром" може почати випуск артилерійських гармат

Як повідомляв УНІАН, раніше Запорізький електровозоремонтний завод уклав з Державною адміністрацією залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") договори на ремонт електровозів на 133 мільйони гривень.

З початку року "Укроборонпром" передав військовим 797 одиниць військової техніки. У 2015 році "Укроборонпром" планує випустити 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць в рік. Також у поточному році концерн планує випустити 150 машин "Дозор-Б", модернізувати БМП-1 і надати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

Читайте також"Укроборонпром" передав ЗСУ партію відновлених після АТО танків "Булат"

Довідка УНІАН. "Запорізький електровозоремонтний завод" - державне підприємство з ремонту електровозів для потреб залізниць. Основним замовником робіт і послуг для підприємства є "Укрзалізниця". В даний час завод проводить ремонт 9 серій рухомого складу.

За підсумками роботи у 2014 році ЗЭРЗ отримав 10,5 мільйона гривень чистого збитку.

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.