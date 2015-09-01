Українські металурги скоротили виплавку сталі на 24%

В Україні в січні-серпні, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2014 р. на 24% - до 15,04 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося також на 24% - до 13,2 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 23% – до 13,96 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу за 8 місяців цього року зменшився на 30% - до 7,35 млн тонн.

Виробництво сталевих труб скоротилося на 44%, або на 454 тис. тонн порівняно з січнем-серпнем 2014 року — до 568 тис. тонн.

Середньодобове виробництво труб в січні-серпні становило 2,3 тис. тонн, у серпні – 2,3 тис. тонн. У 2014 р. цей показник становив 3,9 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2014 р. виробництво сталі скоротилося на 17% порівняно з 2013 - до 27,161 млн тонн, виробництво загального металопрокату - на 18% - до 23,793 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 15% – до 24,81 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу в 2014 р. скоротився на 21% - до 13,824 млн тонн.

Виробництво сталевих труб в Україні скоротилося на 14%, або на 221 тис. тонн порівняно з 2013 роком — до 1,4 млн тонн.