Київський бронетанковий завод збільшить виробництво в 4 рази

Київський бронетанковий завод (КБТЗ), що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", до кінця 2015 року планує збільшити виробництво бронетехніки в 4 рази, повідомила прес-служба концерну з посиланням на директора КБТЗ Владислава Лисицю.

За словами Лисиці, станом на кінець серпня підприємство виготовило 78 одиниць військової техніки, зокрема 25 танків і 53 бронетранспортери.

"Вже зараз це більше, ніж завод досяг протягом минулого року", - повідомив він.

У свою чергу, перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас зазначив, що завод став одним з провідних підприємств концерну і суворо дотримується графіків виконання державного оборонного замовлення.

"У минулому на КБТЗ були постійні затримки у виробництві техніки, а корупційні скандали відбувалися один за одним. Сьогодні ж завод став одним з провідних у концерні. Тут налагоджена системна робота і жорстко дотримуються графіки виконання державного оборонного замовлення", - цитує Пінькаса прес-служба.

У концерні також зазначили, що на даному етапі підприємство займається поточним ремонтом і відновленням танків Т-64 і танкових двигунів, бронетранспортерів БТР-70 і БТР-80, а також виробництвом бронетранспортерів БТР-3.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з заявленими планами, в 2015 році "Укроборонпром" планує випустити 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також у поточному році концерн планує випустити 150 машин "Дозор-Б", модернізувати БМП-1 і надати на озброєння Збройних сил України нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64. З початку року "Укроборонпром" передав військовим 797 одиниць військової техніки.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить більш як сотня підприємств ОПК України.